İsrail Ordusu, Filistinlilerin Çadırlarını Bombaladı

İSRAİL ORDU’SUNUN SALDIRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampını, “tahliye” uyarısının ardından bombaladı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah bölgesinde çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınındaki alanda yaklaşık 200 Filistinli ailenin bulunduğu çadırlar, İsrail’in “tahliye” uyarısından kısa bir süre sonra 3 savaş uçağı tarafından saldırıya uğradı.

PANİK VE KAÇIŞ

Filistinlilerin telefonlarına gelen uyarı mesajları sonrasında büyük bir panik yaşandığı ve çadırların terk edildiği bildirildi. Tanıklar, bombardıman sonucu çadırlar ve içlerindeki eşyaların yok olduğunu belirtirken, İsrail’in saldırıları yüzünden çeşitli bölgelerden kaçan 200 ailenin tekrar sokaklarda kaldığını kaydetti.

SAĞLIK DURUMU

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, İsrail’in çadır kampa yönelik hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin halkını, “güvenli bölgeler” olarak iddia edilen güneye doğru göçe zorladıktan sonra, çeşitli saldırılarla hedef almaya devam ediyor.