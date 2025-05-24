İsrail Ordusu Gazze’ye Hızla Girdi

SON GELİŞMELERİ EKRANLARA TAŞIYAN İSRAİL’İN GAZZE’YE GİRİŞİ

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, son olarak paraşütçü tugayının Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı ve bu girişin 24 saat sürdüğü bildiriliyor. Şu ana kadar Gazze’ye giren birliklerin bir çatışma yaşamadığı öne sürülüyor. İçerideki Filistinli direniş gruplarının şeridin güneyine geçtiği iddia ediliyor. Gazze’nin kuzeyi ve güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi haline geleceği, İsrail ordusunun bu alanlarda Filistinlileri sürgün ettiği kaydediliyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait birliklerin, geçmiştekilerin aksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarılıyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN HAVA SALDIRILARI SERİSİ

Öte yandan, İsrail ordusu dün 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ne tam 100 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, saldırıların Filistinli gruplara ait askeri unsurları hedef aldığı iddiaları bulunsa da, Gazze’deki Filistinli sivillerin de hayatını kaybettiği çok sayıda saldırının gerçekleştiği bildiriliyor.

ATEŞKESİ İHLAL EDEREK KALICI İŞGAL PLANLARI YAPILIYOR

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeninden başladı. Saldırıların yeniden başlamasıyla birlikte, çoğunluğunu yaşlılar, kadınlar ve çocukların oluşturduğu 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı ise 53 bin 901’e, yaralı sayısı ise 122 bin 593’e yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek bir saldırı planı uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plan doğrultusunda, Gazze Şeridi kalıcı olarak işgal edilecek ve Filistinliler güneydeki “toplama kamplarına” sürülecek. Bu alanlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Filistinlilere asgari insani yardımlar yapılacağı belirtildi. İsrailli bakanlar ise, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yok edeceklerini ve Filistinlileri önce güneye, ardından başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.