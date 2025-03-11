Dünya

İsrail Ordusu İzin Uygulamasını Değiştirdi

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GENERAL KURMAY BAŞKANI ZAMİR’İN AÇIKLAMALARI

İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üst düzey subaylarla gerçekleştirdiği bir toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “2025 yılı, savaş yılı olacak” diyen Zamir, ordunun büyük bir kısmının aynı anda izin almasını engelleyen uygulamayı iptal ettiğini açıkladı. Normal izinlerin devam edeceğini ancak tüm birlikler için aynı anda kullanılmayacağını belirtti.

ORDE KAPANMA DÖNEMİNDEYDİ

Bu uygulama, İsrail ordusu içerisinde “kapanma” olarak adlandırılıyordu. Hamas’ın 7 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırıda da İsrail ordusu tamamen bir kapanma dönemindeydi. Gazze sınırında, normalde bulunan asker sayısının yalnızca yarısının mevcut olduğu gözlemlendi.

HALEVİ’DEN GÖREVİ DEVRALDI

Eyal Zamir, geçtiğimiz hafta selefi Herzi Halevi’den görevi devraldı. Halevi, 7 Ekim’de İsrail ordusunun bir zafiyet gösterdiğini kabul ediyor.

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