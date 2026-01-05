İsrail Ordusu Lübnan’da Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail, bölgedeki gerginliği artırmaya devam ediyor. Süregelen çatışmalar ve ateşkes ihlalleri bağlamında İsrail, Lübnan’daki dört yerleşim yeri için tahliye emirleri vermiş durumda. Bu adımın, bölgedeki Hamas ve Hizbullah’a ait askeri pozisyonların hedef alınması amacıyla atıldığı ifade ediliyor.

HAMAS VE HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURMAYA BAŞLIYOR

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, “Lübnan’daki Hamas ve Hizbullah hedeflerini vurmaya başladık” şeklinde beyanatta bulundu.

LÜBNAN’IN DOĞUSU VE GÜNEYİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmiştir. Lübnan’dan gelen haberlerde, İsrail ordusunun Bekaa Vadisi’ndeki Ain al-Tineh ve Al-Manara kasabalarıyla birlikte güneydeki Anan ve Kfarhatta kasabalarını hedef aldığı belirtiliyor. Gerçekleştirilen saldırılarda ölü veya yaralı olmamasına rağmen maddi hasar raporları geliyor. Öncesinde, dört kasabanın bazı bölgelerindeki sakinlere tahliye uyarısında bulunulmuş ve Hizbullah ile Hamas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirileceği bildirilmişti.

ABD’NİN VENEZUELA OPERASYONU ŞÜPHESİ

Saldırının, ABD’nin Venezuela’daki Nicolas Maduro ve eşini kaçırmasına yönelik operasyonun ardından meydana gelen tepkilerin ardından geldiği dikkat çekiyor.

EYLÜL 2023’TEN BERİ 4 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik askeri harekât başlatmış, bu süreç Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşla sonuçlanmıştı. Savaşta 4 binden fazla insan hayatını kaybederken, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmış durumda.

ATEŞKES İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

Lüban ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bu ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği belgelerle ortaya kondu. İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana ele geçirdiği beş tepeyi işgal altında tutmaya devam ederken, yıllarca elinde bulundurduğu bölgelere dair varlığını sürdürmektedir.