İsrail Ordusuna Ait Helikopter Batı Şeria’da Düştü

İsrail ordusu, hafta içinde olumsuz hava koşulları sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria’da Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopterin açık bir alana iniş yaptığını duyurdu. Sabah saatlerinde başka bir helikopterle yapılan kurtarma operasyonu esnasında, taşınan helikopterin halatının kopması neticesinde düştüğü bildirildi.

O ANLAR KAMERADA

Olayla bağlantılı olarak bir soruşturma başlatıldığı ve kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi. Helikopterin yere düşme anları, amatör kameralar tarafından görüntülendi.

BİRLİKLERİN TAŞINMASINDA KULLANILIYOR

İsrail Hava Kuvvetleri, Yanshuf adıyla da bilinen Black Hawk helikopterlerini hem rutin ulaşım görevlerinde hem de askeri operasyonlar sırasında birliklerin naklinde kullanıyor.