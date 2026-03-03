İsrail Ordusunun Lübnan’a Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Hizbullah bahane edilerek Lübnan topraklarına yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Ordunun, Lübnan’ın güney bölgesindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini talep ettiği bildirildi.

70’TEN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail, Hizbullah’ın füze saldırıları nedeniyle Lübnan’ı hedef almasıyla birlikte, ülke genelinde 70’ten fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Ordunun açıklamasına göre, bu saldırılar çerçevesinde Hizbullah’a ait 70’den fazla silah deposu, fırlatma sahası ve rampası hedef alındı. Vurulan “hedeflerin”, İsrail’e karşı saldırı düzenlemek için kullanılacağı iddia edildi. Son dönemde, başkent Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları yapıldığı, bu saldırılar sonrasında ise şiddetli patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Ordunun, gerçekleştirilen saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun hedef alındığına dair iddiaları bulunuyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIRIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in hava saldırıları neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 52’ye yükseldiğini ve 154 kişinin yaralandığını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, İsrail’in toplamda 221 hava saldırısı gerçekleştirdiği, 28 bin 586 insanın zorla yerinden edildiği ve 186 merkezinin geçici barınma merkezi olarak hizmet verdiği ifade edildi.

KARA SALDIRISI TEHDİDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan’a yönelik saldırıların, ülkeden kaynaklanan “tehdit” ortadan kaldırılmadan ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasından sonra sona ermeyeceğini vurguladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise, Lübnan’a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, olası bir kara saldırısının gündemde olduğunu ifade etti. Defrin, verilen yanıtla birlikte Lübnan’a yönelik başlattıkları saldırıların, Hizbullah’ı silahsızlandırana kadar süreceğini ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

Gece yapılan bir diğer açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’dan füze atıldığını tespit etmesi üzerine Kuzey bölgesinde sirenlerin devreye girdiği ifade edildi. Hizbullah’ı hedef alarak Lübnan genelinde hava saldırıları başlatan İsrail, Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok noktasına saldırı düzenledi.

