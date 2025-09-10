Dünya

İsrail Saldırıda Başarısız Olacak

israil-saldirida-basarisiz-olacak

İSRAİL’İN ORTA DOĞU’DAKİ ROLÜ

İsrail, ABD’nin gözetiminde Orta Doğu’da “mafya devlet” olarak anılan bir rol oynamaya devam ediyor. İsrail ordusu, Katar’da Hamas’ın Gazze müzakerelerini yürüten yöneticilerine yönelik suikast girişiminde bulundu. Hamas yaptığı açıklamada, saldırıda Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere toplamda 5 üyenin hayatını kaybettiğini belirtirken, yöneticilerin yaralı bir şekilde kurtulduğunu ve Hamas heyetine yönelik suikastın “başarısız” olduğunu ifade etti.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN YORUMLAR

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’te katıldığı programda, Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Katar’a yönelik gerçekleştirilen saldırı dolayısıyla bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştirilerle ilgili sorular üzerine Leiter, Tel Aviv’in “bu eleştirileri aşacağını” öne sürdü.

GELECEK TEHDİTLER

Fox News sunucusunun “Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik yapılan saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıkları” yönündeki sorusuna ise Leiter, “bu sefer olmadıysa, gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini” belirterek yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Çelik’le Hizmet ve Hapis

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün mirasına vurgu yaparak, İstanbul il başkanının Özgür Çelik olduğunu belirtti ve birlikte hizmet veya zorluklara göğüs gereceklerini ifade etti.
Gündem

“Ankara, İşgal Altındaki Medya Paylaşımlarını Yanıtladı.”

İsrail'in Katar sonrası Türkiye'yi hedef alacağına dair iddialar ortaya çıktı. Gazeteci Dicle Canova, Ankara'daki kaynakların, İsrail'in Türkiye'nin iç işlerine müdahale edebileceğini ifade ettiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.