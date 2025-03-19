İsrail Savunma Bakanı’ndan Gazze Uyarısı

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ’IN AÇIKLAMASI

İsrail’de meydana gelen skandal gelişmelerin ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Katz, 19 Ocak’ta başlayan ateşkes öncesi olduğu gibi Gazze’deki Filistinlileri yine sürgün etmeye başlayacaklarını belirtti. Gazze’deki Filistinlilere “Tüm bedeli siz ödeyeceksiniz.” diyen Katz, “Esirleri geri verin ve Hamas’ı ortadan kaldırın. Bunun alternatifi tamamen yıkım ve imhadır.” diyerek tehditte bulundu. Ayrıca, bu açıklamanın son uyarı olduğunu ve mevcut saldırıların sadece bir ilk adım olduğunu vurguladı.

ABD BAŞKANI’NIN ETKİSİ

Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın tavsiyelerine uyulması gerektiğini ifade etti. Eğer İsrailli esirler serbest bırakılmaz ve Hamas Gazze’den çıkarılmazsa, “İsrail, daha önce hiç bilmediğiniz güçlerle harekete geçecektir.” şeklinde konuşarak ciddi bir uyarıda bulundu.

ATEŞKESİN İHLALİ

İsrail ordusu, 19 Ocak’taki ateşkesin ardından Gazze Şeridi üzerindeki şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, 600’ün üzerinde Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkesi ihlal eden İsrail’in Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu.

HAMAS’TAN YANIT

Hamas ise “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını” belirtti. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini “esirlerden vazgeçmekle” suçladı. Ayrıca, İsrail’deki muhalefet partileri de Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden almasının ardından saldırıların yeniden başlamasına dikkat çekti.