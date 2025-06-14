İsrail Tahran’ın Güneyine Saldırmaya Başladı

İRAN’IN MİSİLLEMESİYLE TEL AVİV’DE DUMAN YÜKSELİYOR

İran, İsrail’e misillemenin başladığını açıkladıktan hemen sonra Tel Aviv’de dumanlar yükselmeye başladı. Aynı zamanda Yemen’de Husilerin de füze saldırılarına başladığı açıklanmışken, İran’ın vereceği tepki merak konusu oldu. İran, Tel Aviv hedeflerine ilk misilleme füzelerini fırlatmaya başladı. İsrail, bu gelişmeler ışığında ülkede olağanüstü hal ilan etti.

MİSİLLEME OPERASYNLARI HIZLANIYOR

İsrail medyasından gelen haberlere göre, İran misilleme operasyonu çerçevesinde İsfahan’dan füzeler ateşledi. İkinci dalga füze atışları da gerçekleşti. İran, Tel Aviv’e toplamda 150 füze fırlatıldığını bildirirken, bu atışların sonucunda şehirde çok sayıda bina yıkılıyor. Buna ek olarak, İran’ın İsrail uçağını düşürdüğü ve bir pilotu esir aldığı iddiası İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Ayrıca, İran füzelerinin İsrail Savunma Bakanlığı binasını vurduğu da iddia edildi.

İSRAİL’DE YARALILAR

İran’ın saldırıları sonucunda 7 farklı noktaya isabet eden füzeler için yapılan açıklamada, bu noktalarda ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana dek 22 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail ordusunun açıklamasına göre, İran’dan fırlatılan onlarca füze ülkeye ulaşmaya çalışırken hava savunma sistemleri de devreye girdi. İran’ın füzeleri nedeniyle İsrail genelinde sürekli sirenler çalmaya başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak.” diye belirtti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMALAR

Misilleme operasyonları sonrası İran Devrim Muhafızları bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamada, İsrail’in korkakça saldırısının neden Tahran’ın nükleer teknoloji ve füze gücünden ısrar ettiğinin bir göstergesi olduğu vurgulandı. İran, hedef aldığı noktalardan ikisinin İsrail Savunma Bakanlığı olduğunu açıkladı. Ayrıca, askeri üslerin ve ilgili ekipmanların üretildiği yerlerin başarıyla hedef alındığı ifade edildi. Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine dayanan açıklamada, İran’ın fırlattığı balistik füzelerin stratejik noktalara vurduğu belirtildi.

İSRAİL’DEN KARŞI SALDIRI GAYRETİ

İran’ın misillemesi sonrası, İsrail Tahran’ın güney bölgelerine yönelik saldırılara başladı. ABD güçlerinin de İran’ın İsrail’e karşı fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek olduğu ifade ediliyor. Amerikan Axios haber platformuna göre, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin “İsrail’in savunmasına” destek sağladığını kaydetti. İlgili kişi, Amerikan ordusunun nasıl bir yardım sunduğuna dair detay vermedi.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRILARI

Öte yandan, akşam saatlerinde İsrail, Tahran, Tebriz ve Kum şehirlerine saldırılar düzenledi. Tahran yakınlarındaki Fordo nükleer tesisi vuruldu ve burada 2 büyük patlama meydana geldi. İlgili patlamaların görüntüleri kısa süre içinde yayımlandı. Geçmişte benzer şekilde Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin de vurulduğu biliniyor. İran kaynakları, Natanz tesisinin radyasyon sızdırdığını ancak bunun dışarıya çıkmadığını bildirdi. İran Nükleer Enerji Organizasyonu, Natanz’da radyasyonu temizlemek ve hasarı tespit etmek için çalışmalara başladığını duyurdu; fakat bu çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması beklenmiyor.