İsrail Türkiye’yi vuramaz, cesaret edemez

HAMAS HEYETİNE YAPILAN SALDIRI YENİ TARTIŞMALARI GÜNDEME GETİRİYOR

Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetini hedef alan İsrail’in bu eylemi, yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, İsrail’den Türkiye’ye dair sanal medya paylaşımları yükseliyor. Peki, Ankara bu durumu nasıl değerlendiriyor? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu konuyu canlı yayında aydınlattı.

İSRAİL’İN TÜRKİYE’YE SALDIRMA CESARETİ YOK

İsrail Türkiye’ye bir saldırıda bulunabilir mi? Bu konuda yaptığım görüşmelerde, “Ona cesaret edemez” yanıtını aldım. Bunun iki ana nedeni bulunuyor. İlk olarak, Türkiye bir NATO ülkesi. NATO’ya yönelik herhangi bir saldırı, müttefikleri de kapsar. NATO’nun 5. maddesi, bir müttefikin silahlı saldırıya uğraması durumunda, tüm üyelerin bu durumu silahlı saldırı olarak değerlendirip saldırıya uğrayan müttefike destek sağlamak için gerekli eylemleri gerçekleştireceğini öngörüyor.

İSRAİL’İN STRATEJİK YAKLAŞIMI

İkinci olarak, kaynaklar, “İsrail Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkelerden farklı olduğunu biliyor” diyor. Askeri bir operasyon yapamaz, ancak Türkiye’nin içini karıştırmak için başka yol ve yöntemler kullanabilir. Bu durum 5. kol faaliyetlerine işaret ediyor. Örneğin son zamanlarda, “Suriye’de Türkiye’nin getirdiği tesisatı vurduk” algısı oluşturmaya çalışan bir yaklaşım var. Ancak, kaynaklar bunun doğru olmadığını ve böyle bir girişimin ağır sonuçları olacağını vurguluyor. Yani “Ne içeride ne de Suriye’de Türkiye’ye yönelik bir saldırı olma ihtimali yok” mesajı öne çıkıyor.

SANAL MEDYA VE ALGILAMA YÖNETİMİ

Ayrıca, “İsrail sanal medyada manipülasyonu iyi kullanıyor” tespiti dikkat çekiyor. Türkiye içindeki algıyı yönetmeye yönelik girişimler üzerinde duruluyor. “Sanal medya Türkiye için en büyük beka sorunu haline geliyor” ifadesi kullanılıyor. Bu bağlamda, bu alanda ciddi düzenlemeler yapılması gerekliliği vurgulanıyor. “Algı oluşturan ve yanlış bilgi yayanlar, ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmelidir” mesajı iletiliyor. Dolayısıyla, bu alanda yasal düzenleme ihtiyacı her geçen gün artıyor.