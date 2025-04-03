İsrail Uçakları Gazze’de Okul Bombaladı

İSRAİL ORDUSUDAN DAR AL-ARQAM OKULUNA SALDIRI

İsrail ordusu, saldırılar sonucunda yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi’ndeki sığındıkları Dar al-Arqam Okulu’nu hedef aldı. Saldırı sonucunda, ilk belirlemelere göre aralarında kadınlar ve çocuklar da bulunan en az 25 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okula 3 füze ile saldırdığını bildirdi.

ŞEHİT SAYISI HIZLA ARTIYOR

İsrail’in 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplamda bin 163 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 735 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılar sonucunda ise toplam ölü sayısı 50 bin 523’e, yaralı sayısı ise 114 bin 776’ya yükseldi.