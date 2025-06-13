İsrail Vahşi Saldırılar Yapmaya Devam Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI TEHDİT OLDUĞU VURGUSU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, “İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.” dedi. Çelik, bu saldırının “hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz” olduğunu belirterek, bunun barbarca bir saldırganlık olduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DÜNYAYA UYARI

Cumhurbaşkanı’nın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerine ilişkin uyarılarına, Çelik “tüm dünya dikkat kesilmelidir” şeklinde dikkat çekti. Gazze konusunda İsrail’in yürüttüğü soykırımcı faaliyetlere karşı uluslararası baskı artmışken, Çelik, “İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.” diye ekledi.

DİPLOMATİK ÇABALARA DÜŞMANLIK

Ömer Çelik, “ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi.” ifadesini kullandı ve bu durumun dünya için bir tehdit taşıdığını sözlerine ekledi. Çelik, buna karşı “tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.” mesajını verdi.