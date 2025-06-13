İsrail Vahşi Saldırılarına Devam Ediyor

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, “İsrail, İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır.” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanının Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemleri hakkında yaptığı uyarılara dünyanın dikkat kesilmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN SOYKIRIMCI FAALİYETLERİ

Gazze konusundaki İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskının artmasıyla birlikte, İsrail’in bir kerede daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattığını ifade etti. Çelik, “ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi.” şeklinde konuştu.

DÜNYA İÇİN TEHDİT

Çelik, İsrail’in saldırganlığının tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda, “Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.” çağrısında bulundu.