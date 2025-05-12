İsrail ve ABD Görüşmeleri Yeniden Başladı

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanlık ofisinden alınan bilgilere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Pazartesi günü ABD Başkanı’nın Orta Doğu temsilcisi ve İsrail Büyükelçisi ile bir araya geldikten sonra Donald Trump ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu’nun, Gazze’de Hamas militanları tarafından tutulan İsrailli-Amerikalı rehine Edan Alexander’ın kurtarılması için gösterdiği yardım sebebiyle Trump’a teşekkür ettiği aktarıldı.

GÖRÜŞMELERDE YENİ ADIMLAR

Ayrıca, Trump’ın Netanyahu ile yakın işbirliğine vurgu yaptığı ifade edildi. Netanyahu, tıkanan rehine takası görüşmelerinin, ABD ve Hamas arasında doğrudan bir görüşme gerçekleştirilmesinin ardından ilerleyebileceğini de dile getirdi. Salı günü, İsrail, ABD’nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ve rehinelerin serbest bırakılmasını hedefleyen bir teklifi değerlendirmek amacıyla Doha’ya bir heyet gönderecek. Bu heyet, yaklaşık iki ay önce duraksayan görüşmelerin ardından gerçekleşecek.