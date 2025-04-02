İsrail Ve ABD Ticaret Anlaşmasını Genişletiyor

İSRAİL’DE GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNDE VERGİ MUAFİYETİ

1985 yılında ABD ile yapılan serbest ticaret anlaşması kapsamında, İsrail’e ithal edilen Amerikan mallarının %98’i vergi muafiydi. Yeni alınan kararla, az sayıda kalan ürünler, özellikle gıda ve tarım kategorisindeki ürünler, artık vergi muafiyetine dâhil olacak. Bu uygulama ilerleyen dönemde tüm ürünleri kapsayacak şekilde genişletilecek. Açıklamada, bu hamlenin tarım ürünleri için fiyatları düşürerek İsrail halkına ekonomik rahatlık sağlayacağı vurgulandı.

NETANYAHU: REKABET AÇILIYOR

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in yaptığı ortak açıklamada, “Amerikan mallarına gümrük vergilerinin kaldırılması, piyasayı rekabete açmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve yaşam maliyetini düşürmek için attığımız bir başka adım. Bu, hem vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlayacak hem de İsrail-ABD ittifakını güçlendirecek” dedi. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, ABD’den ithalattan elde edilen yıllık gümrük vergisi geliri yaklaşık 42 milyon şekel (11,3 milyon dolar) düzeyinde.

KARŞILIKLI TİCARET HACMİ BÜYÜYOR

ABD, 2024 yılında 34 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle İsrail’in en büyük ticaret ortağı ve önemli bir müttefiki konumunda. Maliye Bakanı Smotrich’in daha önce kabul edilen kararname, Bakan Barkat ve Tarım Bakanı Avi Dichter’in desteğiyle hayata geçirildi. İsrail’in bu adımı, iki ülke arasındaki 40 yıllık serbest ticaret anlaşmasını daha da güçlendirecek.