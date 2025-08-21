İsrail Verileri Sızdı: Gazze’de Yüzde 83 Sivil

İSRAİL GÜÇLERİ GAZZE’DE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusuna ait gizli bir istihbarat veritabanından elde edilen veriler, Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülen her altı Filistinliden beşinin sivil olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, son on yılda savaşlar sırasında nadiren görülen düzeyde bir katliam oranını gösteriyor. Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak araştırmasına göre, savaşın 19. ayında İsrail istihbarat yetkilileri, Hamas ve Filistin İslami Cihadı’ndan (PIJ) 8 bin 900 savaşçıyı ölü veya “muhtemelen ölü” olarak kaydettiklerini açıkladı. Öldürülen Filistinlilerin yüzde 83’ü sivil.

SAĞLIK VERİLERİ KATLİAM ORANINI GÖSTERİYOR

Gazze’deki sağlık yetkilileri, İsrail saldırıları sonucunda toplamda 53 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi; bu rakam hem savaşçı hem de sivil kayıpları içeriyor. İsrail askeri istihbarat veritabanındaki savaşçılar, bu sayının sadece %17’sini oluşturuyor ve geriye kalan %83’ünün sivil olduğunu gösteriyor. Bu oranın, son zamanlarda diğer dünya bölgelerinde görülen savaşlarla karşılaştırıldığında son derece yüksek olduğu belirtiliyor. Uppsala Çatışma Veri Programı’ndan Therése Pettersson, “Ölenler arasında sivillerin bu oranda yüksek olması dikkat çekici, özellikle de bu kadar uzun süredir devam eden bir çatışmada” diyor. UCDP’nin verilerine göre, ölüler arasındaki sivil oranı yalnızca Srebrenitsa’da, Ruanda soykırımında ve 2022’deki Mariupol kuşatmasında daha yüksekti.

SIVIL KATLİAMINA SOYKIRIM İTHAMI

İsrailli akademisyenler ve insan hakları aktivistleri, sivillerin kitlesel katliamı ve aç bırakılması nedeniyle İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini savunuyor. İsrail ordusu, Local Call ve +972 Magazine’in yönelttiği sorulara veritabanının varlığını doğrulamadı. Guardian, benzer veriler hakkında yorum istediğinde yanıtlarını “yeniden ifade etmeye” karar verdiklerini açıkladı. Bir sözcü, açıklamada “makalede sunulan rakamların yanlış olduğu” ifadesini kullandı ancak hangi verilerin hatalı olduğunu belirtmedi.

ASKERLERİN İDDİALARI VE GİZLİ VERİLER

Veritabanı, Hamas ve PIJ’in askeri kanatlarındaki 47 bin 653 Filistinlinin isimlerini içeriyor. Bu verinin, Gazze’de ele geçirilen ancak Guardian tarafından doğrulanmamış iç belgelerden oluştuğu ifade ediliyor. Resmi veriler, Hamas bağlantısı bulunan siviller ve muhtemelen savaşta yer almayan kişileri de kapsıyor. Emekli general Itzhak Brik, “Açıklanan sayılarla gerçekte olan arasında hiçbir bağlantı yok. Hepsi boş” şeklinde konuşarak, askeri istihbaratın kayıplarla ilgili verilerinin abartıldığını savunuyor.

YENİ SAVAŞLAR VE ULUSLARARASI KANUNLAR

Akademisyen Mary Kaldor, Gazze’deki katliamın doğasının, çatışmanın niteliğinden kaynaklandığını belirtiyor. Kaldor, “Gazze’de bir savaş değil, daha çok suikast kampanyasından söz ediyoruz ve bunlar siviller dikkate alınmadan yürütülüyor” ifadeleriyle uluslararası insancıl hukukun, konvansiyonel savaşlarda sivilleri korumak için geliştirildiğini vurguluyor. Kaldor, Gazze’deki durumun, sivil nüfusa karşı yoğun şiddet içeren savaşlara benzediğini belirtiyor.

MEŞRU MÜDAFAAYI SAVUNAN İDDİALAR

İsrail hükümeti, savaşın 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırılarda 1200 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından meşru müdafa olduğunu savunuyor. Ancak, askeri liderlerin yer yer soykırım ifadeleri kullanmaları dikkat çekiyor. Gazze’de öldürülenlerin kimlikleri hakkında bilgi veren kaynaklar, çoğunun sivil olduğunu ifade ediyor. Bu durum, İsrail’in askeri politikalarının sivilleri koruma anlayışından ne kadar uzaklaştığını gösteriyor.