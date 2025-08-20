İsrail Yedek Asker Çağrısı Yaptı!

İSRAİL’İN YENİ İŞGAL PLANI BELİRSİZLİKLERİ GİDERECEK

İsrail’in yeni işgal planının detayları gün yüzüne çıkıyor. Güvenlik kaynaklarına göre, Savunma Bakanı İsrail Katz’ın ordu planlarını onaylamasıyla birlikte, yaklaşık 60 bin İsrailli yedek asker, bugün itibarıyla ordu tarafından Gazze şehrine yönelik saldırı için çağrı alacak. Times of Israel’in aktardığına göre, bu emirler aciliyet taşımıyor ve yedek askerlere iki hafta önceden bildirim yapılacak. Çağrılan yedek asker sayısı, şu anda yedek kuvvetlerde görevli on binlerce yedek askere ilave olarak belirlendi. Eğer Gazze şehri saldırısı devam ederse, işgalde toplamda yaklaşık 130 bin İsrailli yedek kuvvetlerde yer alacak.

ASKER KATILIMI SINIRLI OLACAK

Yedek askerlerin tamamının işgale katılması beklenmiyor, çünkü bazıları diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehri saldırısı, önceden gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde 75’ini işgal ettiği saldırıya atıfta bulunarak “Gideon’un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı.

BÜYÜK BİR KÜTLE TAHLİYE OLACAK

Gazze şehrinin işgali sonucunda yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesi bekleniyor. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehri’ni tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu bildirdi. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor. Takip eden süreçte, İsrail askerleri Gazze şehrine karadan harekat başlatacak ve bu bölgeyi kuşatacak.