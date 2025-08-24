İsrail Yemen’i Vurdu: Füze Üsleri Hedef Alındı

YEMEN’DE İSRAİL SALDIRISI

Yemen’deki Husi kuvvetleri, İsrail’in başkent Sana’yı hedef aldığını açıkladı. Bölgedeki sakinler, Reuters’a verdikleri bilgilere göre, saldırıların başkanlık kompleksinin çevresindeki bir alanı ve çeşitli füze üslerini hedef aldığını bildirdi. Husi milisleri, El-Masirah TV aracılığıyla detay vermeden İsrail’in başkente yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

SALDIRILARDA CAN KAYBI

Husilerin yaptığı açıklamalara göre, İsrail’in saldırıları sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta İsrail’in, şehirdeki büyük bir elektrik santralini bombaladığı da belirtildi. Bu olaylar, bölgedeki gerilimin ne denli arttığını gözler önüne seriyor.