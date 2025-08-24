Dünya

İsrail Yemen’i Vurdu: Füze Üsleri Hedef Alındı

israil-yemen-i-vurdu-fuze-usleri-hedef-alindi

YEMEN’DE İSRAİL SALDIRISI

Yemen’deki Husi kuvvetleri, İsrail’in başkent Sana’yı hedef aldığını açıkladı. Bölgedeki sakinler, Reuters’a verdikleri bilgilere göre, saldırıların başkanlık kompleksinin çevresindeki bir alanı ve çeşitli füze üslerini hedef aldığını bildirdi. Husi milisleri, El-Masirah TV aracılığıyla detay vermeden İsrail’in başkente yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

SALDIRILARDA CAN KAYBI

Husilerin yaptığı açıklamalara göre, İsrail’in saldırıları sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta İsrail’in, şehirdeki büyük bir elektrik santralini bombaladığı da belirtildi. Bu olaylar, bölgedeki gerilimin ne denli arttığını gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Spor

Yaz Yıldırım’dan Mourinho İtirafı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, katıldığı programda Mourinho transferinin kendisine ait olduğunu açıkladı.
Ekonomi

Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

Kırmızı et fiyatlarındaki artış, çeşitli nedenlerden dolayı devam ediyor. Ekonomik dalgalanmalar ve talep, bu yükselişi etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.