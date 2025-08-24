İsrail Yemen’i Vurdu: Füze Üsleri Hedef Alındı

HUSİLERDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkent Sana’ya yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Bölgedeki yerel halk, Reuters’a yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen saldırıların başkanlık kompleksine yakın bir alanla füze üslerini hedef aldığını aktardı.

İSRAİL’İN SANA’YA YAPTIĞI SALDIRILAR

Husilerin El-Masirah TV kanalı, detayları paylaşmadan İsrail’in başkente yönelik saldırılar düzenlediğini ifade etti. Husiler, bu saldırılar sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, İsrail’in hava saldırılarının geçtiğimiz hafta şehirdeki önemli bir elektrik santralini de hedef almış olduğu bilgisi verildi.