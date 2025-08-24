Dünya

İsrail Yemen’i Vurdu: Füze Üsleri Hedef Alındı

israil-yemen-i-vurdu-fuze-usleri-hedef-alindi

HUSİLERDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkent Sana’ya yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Bölgedeki yerel halk, Reuters’a yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen saldırıların başkanlık kompleksine yakın bir alanla füze üslerini hedef aldığını aktardı.

İSRAİL’İN SANA’YA YAPTIĞI SALDIRILAR

Husilerin El-Masirah TV kanalı, detayları paylaşmadan İsrail’in başkente yönelik saldırılar düzenlediğini ifade etti. Husiler, bu saldırılar sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, İsrail’in hava saldırılarının geçtiğimiz hafta şehirdeki önemli bir elektrik santralini de hedef almış olduğu bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bayraktar: “BAYKAR En Büyük SİHA Üreticisi.”

Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şirketin dünya genelinde en büyük SİHA üreticisi konumunda olduğunu açıkladı.
Gündem

Trabzon–Cidde Uçağı Acil İniş Yaptı

Trabzon'dan Cidde'ye giden uçak, kalkışın ardından motor arızası yaşayarak acil iniş yaptı. Tüm yolcu ve mürettebat sağlık bakımından güvende.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.