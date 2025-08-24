İsrail Yemen’i Vurdu: Füze Üsleri Hedef Alındı

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Yemen’deki Husi grubu, İsrail’in başkent Sana’ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yerel halk, saldırıların başkanlık kompleksinin civarını ve füze üslerini hedef aldığını bildirdi. El-Masirah TV kanalı, detaylı bilgi vermeden İsrail’in başkente saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

SALDIRILARIN SONUÇLARI

Husiler, İsrail saldırıları sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve beş kişinin yaralandığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta da İsrail, şehirdeki büyük elektrik santraline yönelik hava saldırısı yapmıştı.