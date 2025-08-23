İsrail – Yemen Savaşında Şiddetli Çatışmalar

YEMEN’DEN ATILAN FüZELER TEL AVİV’DE ALARM YARATIYOR

Kanal 12 televizyonu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin etkisiyle başkent Tel Aviv ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Haberde, füzenin atıldığı tespit edildikten sonra Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahasının kapatıldığı ifade edildi. İsrail ordusu, füzenin Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru fırlatıldığını ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca, açıklamada “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü” ifade edildi.

SİVİLLERİN YARALANMASI VE SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİLER

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Ancak yaralıların sayısına dair net bir bilgi verilmediği aktarıldı. Bu durum, saldırının sivil yaşam üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

HUSİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki Lod (Ben Gurion) Havalimanı, ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı” dedi. Seri, füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını ve hedefe başarıyla isabet ettiğini belirtti. Ayrıca, saldırı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ifade etti. İki insansız hava aracının da İsrail’de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını söylerken, “İşgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde iki hedefin de vurulduğunu” belirtti.

İSRAİL’DEN CEVAP

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu bildirdi. IDF’ye göre, bu silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut mutabakatların ihlali anlamına geliyor. Açıklamada, “Silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlali” ifadesi yer alırken, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin, sivillere yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edeceği vurgulandı. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını tekrar başlatan İsrail’i sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.