İsrail, Yeni Saldırı Tehdidinde Bulundu

İsrail, ABD’nin gözetimi altında Orta Doğu’da ‘mafya devlet’ rolünü sürdürüyor. Son gelişmelerde, İsrail ordusu Katar’da Hamas’ın Gazze müzakerelerini yürüten yöneticilere yönelik bir suikast gerçekleştirdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıda Hamas Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu dahil 5 üyenin yaşamını yitirdiği, bazı yöneticilerin ise yaralı olarak kurtulduğu bildirildi. Ayrıca, Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin “başarısız” olduğu ifade edildi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNDEN YANIT

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’te katıldığı bir programda, Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı hakkında yorumda bulundu. Leiter, Katar’a gerçekleştirilen saldırı nedeniyle bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştiriler hakkında, Tel Aviv’in “bu eleştirileri aşacağını” öne sürdü.

GELECEK SEFER İLE İLGİLİ TEHDİT

Fox News sunucusunun, Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna Leiter, “Bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini” belirterek yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.