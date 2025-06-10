İsrailli Şirket Paragon, Hükümetle Sözleşmeyi Feshetti

İSRAİLLİ ŞİRKETİN CASUS YAZILIMINA YÖNELİK TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Ocak ayının sonunda, İsrailli Paragon Solutions tarafından geliştirilen ‘Graphite’ isimli casus yazılımın, İtalya da dahil birçok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin dinlenilmesinde kullanıldığına dair iddialar gündeme geldi. İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) yayımlanan raporuna göre, İtalyan hükümeti, Paragon Solutions ile olan sözleşmesini feshetti. Raporda, Meta’nın aralarında İtalya’dan kişilerin de bulunduğu pek çok kişiyi Paragon’un ‘Graphite’ yazılımıyla hedef alındıklarını uyarmasının ardından, tepkilerin ortaya çıktığı belirtildi. İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI, sözleşmeyi 14 Şubat’ta askıya aldıktan sonra COPASIR, yapılan denetimlerde sözleşmenin tamamen feshedilmesine karar verdi.

COPASIR raporunda, yasadışı göçe yardımcı oldukları şüphesiyle Mediterranea Saving Humans isimli sivil toplum kuruluşunun kurucusu Luca Casarini ile İtalya merkezli Refugees in Libya adlı STK’nın başkanı David Yambio’nun yasal yollarla izlendiği bilgisi yer aldı. Çeşitli tepkiler sonucunda, tanınmış İtalyan gazeteci ve Fanpage Genel Yayın Yönetmeni Francesco Cancellato, Graphite yazılımı kullanılarak İtalyan gizli servisleri tarafından dinlenilmediğini dile getirdi.

PARAGON’DAN İTALYAN GÜVENLİK KURUMLARINA CEVAP

Cancellato’nun yayınladığı bilgide, Paragon Solutions’un sistemlerinin kendisine karşı İtalyan yasaları ve sözleşme hükümleri ihlal edilerek kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için İtalyan makamlarına bir öneri sunduğu ifade edildi. Paragon, “Ancak İtalyan yetkililer bu konuda çözüm bulmamayı seçtiği için İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” açıklaması yaptı. Ancak İtalyan istihbaratının çatı kuruluşu DIS, Paragon’un yazılımını kendi güvenlik sunucularına kurma teklifini “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, COPASIR da yapılan açıklamayı “şaşkınlıkla” karşıladı. Cancellato ise, bu durumun bir yalan içerdiğini belirtti.

GÖÇMEN KURULUŞLARINA YÖNELİK HUSUSLAR

Hükümetin konuya dair henüz bir değerlendirme yapmadığı ve muhalefet partilerinin parlamentoda durumu açıklığa kavuşturma çağrısında bulunduğu biliniyor. WhatsApp, ocak ayı sonunda 90 kadar gazeteci ve sivil toplum üyesinin ‘Graphite’ yazılımıyla hedef alınabileceğini duyurdu. Başbakan Giorgia Meloni’nin destekleyenleri arasında yer alan Fanpage Genel Yayın Yönetmeni Francesco Cancellato, WhatsApp’tan aldığı uyarı ile siber saldırıya uğradığını öğrendiğini aktardı. İtalya Başbakanlığı, 7 kullanıcının bu yazılımın hedefi olduğunu duyuruldu ve ulusal siber güvenlik ajansı harekete geçti.

Paragon Solutions’un casus yazılımıyla takip edildiği ortaya çıkan Luca Casarini, kendisini izleme emrini verenleri araştırmak için suç duyurusunda bulundu. Başbakanlık, İtalya’da bazı kişilerin bu casus yazılım ile izlendiği iddialarını reddetti ve başka Avrupa ülkelerinin de bu durumdan etkilenen kullanıcıları bulunduğu belirtildi. İngiltere’den bir haber kaynağı, Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını öne sürse de, İtalya hükümeti bu haberi inkar etti.