İşsizlik Yaz Tatilinde Artış Göstermekte

İŞSİZLİK RAKAMLARINDA YÜKSELİŞ

Bu rakam, önceki aya göre 65 bin artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 171 bin kişilik bir yükseliş anlamına geliyor. BA Başkanı Andrea Nahles, bu artışı yaz tatili dönemine ilişkilendirerek, “İşsizlik yaz tatilinde arttı. Bu artışın ağustosta da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca şirketler yeni iş ilanları konusunda hâlâ çekimser davranıyor ve sigortalı istihdam neredeyse hiç artmıyor” dedi.

SONBAHARDA İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Nahles, iş piyasasında iyileşmenin geleneksel olarak sonbahar döneminde gözlemlendiğini hatırlattı. Ancak geçtiğimiz yıl bu dönemde ekonomik durgunluk nedeniyle talep artışının oldukça zayıf kaldığını belirtti. Temel bir toparlanmanın zaman alacağını vurgulayan Nahles, “Hükümetin konjonktür ve yatırım programlarının işgücü piyasasına yansıması genellikle birkaç ay sürüyor. İş piyasası genel ekonomik gelişmelerin gerisinden geliyor” ifadelerini kullandı.