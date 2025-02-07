İstanbul, 131 Ülkenin Nüfusunu Aştı

İSTANBUL NÜFUSU ARTMIŞTIR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından açıklanan 2024 yılı verileri, İstanbul’un nüfusunun 2024’te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602’ye ulaştığını gösteriyor. Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındıran bu şehirde, erkek nüfusu 7,82 milyon, kadın nüfusu ise 7,88 milyon olarak kaydedilmiştir.

DÜNYADA ÖNE ÇIKAN BİR ŞEHİR

Ülkenin en kalabalık şehri olma unvanını elinde bulunduran İstanbul, 15,7 milyonu aşan nüfusu ile birçok ülkeyi geride bırakmayı başarıyor. Bu durum, şehrin uluslararası düzeydeki önemini ve büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.