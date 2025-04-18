İstanbul’a 2.500 Yeni Taksi Geliyor

İBB MECLİSİ’NDEN OY BİRLİĞİYLE KARAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın açtığı dava sonucunda mahkemenin verdiği karar doğrultusunda revize edilen düzenlemeyle, 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 29 yıllığına ruhsatlandırılarak işletilmesi için ihale yapma kararını oy birliğiyle aldı. Taksiler, yalnızca uygulama üzerinden hizmet verecek.

DAVA SÜRECİ VE YENİ İHALE TARİHİ

İBB, İstanbul’daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabını 18 Şubat 2025’te gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak, İstanbul Taksiciler Odası’nın açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. İhale kararı, dava sonrası mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına uygun şekilde güncellenerek meclis gündemine alındı. Mahkeme, bazı hükümlerin yürütmesini durdurmuş olsa da, kanunla çelişmeyen kısımların uygulanabileceğine hükmetti.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ ULAŞIM HİZMETİ

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından daha önce alınan kararda, 2 bin 500 taksilik yeni sistemin uzun vadeli ruhsatlandırılması ve ulaşımda dijitalleşmeye katkı sunulması hedefleniyor. Uygulama tabanlı olarak hizmet verecek bu taksilerin, teknoloji destekli hizmet kalitesi ve denetim açısından da avantaj sağlayacağı öngörülüyor. Yeni düzenlemenin, hem İstanbul’daki taksi arzını artırması hem de vatandaşların dijital uygulamalar üzerinden daha kontrollü ve verimli ulaşım hizmeti almasını sağlaması bekleniyor. İhalenin önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.