İstanbul’a Fırtına Uyarısı Geldi

ACIL DURUM UYARISI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda önemli bir açıklama yaptı. “Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtına 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara’nın batısı ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” denildi.

DENİZE GİRME YASAKLANDI

Kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisi ile birlikte, Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları, bu bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda alınan bu önlemlerin, güvenlik açısından kritik olduğu belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi’nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altında kalacağını tahmin ediyor. Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de fırtına ve kuvvetli rüzgarın eseceği değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuz durumlardan etkilenmemek için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.