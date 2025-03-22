İstanbul’a Giriş Çıkış Kısıtlaması Yalanlandı

SOSYAL MEDYADA YER ALAN İDDİALARIN MANİPÜLASYON OLDUĞU BELİRTİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından “İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı” iddiasının asılsız olduğunu duyurdu. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre, bu kısıtlamanın yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir önlem olduğu açıklandı.

KAMU DÜZENİNE YÖNELİK TEDBİRLER ALINDI

Açıklamada, insanların günlük yaşamlarını sürdürebilmesi ile şehir içi ve dışı seyahatler açısından herhangi bir kısıtlama olmadığı vurgulandı. “Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan hayatı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.