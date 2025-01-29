İstanbul’a Kar Geliyor: Dikkatli Olun

İSTANBUL’A BEKLENEN KAR YAĞIŞI

İstanbul için beklenen kar yağışı yolda. Hava sıcaklıkları düşmekte. Meteoroloji uzmanları İstanbul’a kar yağışının net tarihini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. İncelenen verilere göre iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı gözlemlenecek. Uzmanlar, İstanbul’da kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği hakkında ipuçları verdi. İşte hava durumu ile ilgili tüm detaylar…

KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

İstanbul’da kar yağışı ne zaman olacak? Milyonlarca kişi bu kış karı beklemekte. Meteoroloji uzmanları nihayet müjdeli haberi verdi. Kış aylarının gelmesiyle beraber, vatandaşlar İstanbul’a kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan verilere göre, ülkenin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları hakim olacak. Kıyı Ege, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanırken, Marmara ve iç doğu kesimlerde pus ve yer yer sis durumu oluşabiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönünden hafif esmesi, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de ise kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği düşünülmekte. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta. Ülkedeki iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanabileceği için, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.

SİS VE PUS UYARISI

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun pus ve sis olayları bekleniyor. Böylelikle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji verilerine göre, Marmara bölgesinin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu gözlemlenecek, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batısında hafif yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli esmesi düşünülüyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis durumu yaşanabilecek.