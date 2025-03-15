İstanbul’a Soğuk Hava ve Kar Geliyor

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yurt genelindeki hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12 ile 15 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle İstanbul’da ve birçok şehirde hava sıcaklıkları yaz sıcaklıklarına ulaşmış durumda. Bugün İstanbul’da sıcaklığın 27 dereceye tırmanması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ancak bu olumlu durum, gelecek hafta değişecek. Haftaya sıcaklıkların yurt genelinde 22 derece birden düşeceği öngörülüyor. İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali de var.

AKOM’DAN ÖNEMLİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), beklenen ani sıcaklık düşüşü dolayısıyla bir uyarı yaptı. AKOM’dan gelen açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşabileceği ifade edildi. Ayrıca, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” denildi. İstanbul’da 18 Mart-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulandı ve sıcaklıkların, mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği belirtildi. Mart son haftası ve Ramazan Bayramı haftasında sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselebileceği ifade edilerek, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınası ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.