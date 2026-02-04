İstanbul’a Yaz Güneşi Dönüşü Bekleniyor: 18 Derece

ŞUBAT BULUTLARI GİDİYOR
Şubat ayının gri bulutlarının İstanbul’u terk etmeye hazırlandığı bildiriliyor. Meteoroloji tahminlerine göre, şehir haftanın başıyla birlikte yazdan kalma günlere merhaba diyecek. Sıcaklıkların 18 dereceye kadar yükselebileceği öngörülüyor.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da hava sıcaklıklarının artışıyla ilgili bilgi verdi. Perşembe günü, güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıkların 18 dereceye ulaşacağı belirtiliyor.