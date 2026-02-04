İstanbul’a Yaz Güneşi Dönüşü Bekleniyor: 18 Derece

istanbul-a-yaz-gunesi-donusu-bekleniyor-18-derece

ŞUBAT BULUTLARI GİDİYOR

Şubat ayının gri bulutlarının İstanbul’u terk etmeye hazırlandığı bildiriliyor. Meteoroloji tahminlerine göre, şehir haftanın başıyla birlikte yazdan kalma günlere merhaba diyecek. Sıcaklıkların 18 dereceye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da hava sıcaklıklarının artışıyla ilgili bilgi verdi. Perşembe günü, güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıkların 18 dereceye ulaşacağı belirtiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Yaz Havası Etkisi Başlıyor

İstanbul'da kış mevsimi sona eriyor, uzmanlar bahar hazırlıklarının başladığını duyurdu. Şubat ayındaki soğuklar yerini güneşli günlere bırakacak. İstanbullular bu gelişmeyi heyecanla karşılıyor.
Gündem

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ile Resmen Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Youssef En Nesyri ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte Faslı futbolcunun kulüpteki dönemi sona erdi.
Gündem

Trabzonspor’un Fatih Tekke’den Transfer Açıklaması

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Fethiyespor maçından sonra yaptığı açıklamada tarihlerinin en yüksek bonservisini teklif ettiklerini ancak bu teklifin kabul edilmediğini belirtti.
Gündem

İran ile Görüşmeler İçin Tarih Belirleniyor

Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Trump'ın diplomasiye önem verdiğini belirterek, Steve Witkoff'un bu hafta İranlı yetkililerle görüşeceğini açıkladı.
Gündem

Kadıköy’de Metruk Bina Yangını Korkuttu

İzmit'te bir iki katlı ahşap bina yangında tamamen yanarak yok oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.