Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan İle Anlaşmaları İmzadı

cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-ile-anlasmalari-imzadi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Türkiye’nin Orta Doğu ile olan diplomatik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın davetiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya gelerek, iki ülke heyetleriyle birlikte önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

DÖRT ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşme çerçevesinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört ayrı anlaşma imzalandı. Anlaşmalarla ilgili detaylı bilgiler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından kamuoyuna açıklandı.

2 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ ANLAŞMASI

Anlaşmalar kapsamında, 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşması da yer aldı. Bu anlaşma, ilk etapta 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini kapsıyor. Ayrıca, Suudi Arabistan merkezli ACWA Enerji Şirketi’nin Türkiye’de iki büyük ölçekli güneş santrali kuracağı da duyuruldu.

GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRALLERİ İNŞA EDİLECEK

Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Riyad’da Suudi mevkidaşı ile birlikte yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin bir hükümetlerarası anlaşma imzaladıklarını belirtti. Bu anlaşma ile Türkiye’de toplamda 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgar santrallerinin inşa edilmesi öngörülüyor. Projenin ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman illerinde toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projeleri hayata geçirilecek.

ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Gerçekleştirilecek yatırımlar, uluslararası finans kuruluşları tarafından da desteklenecek. Karaman’da yapılacak santralin kilovatsaat başına fiyatı 1,995 euro cent, Sivas’taki santralin ise 2,3415 euro cent olarak belirlenmiş olup, 25 yıl boyunca elektrik alımı bu fiyatlarla gerçekleştirilecek. Anlaşmanın, Türkiye’de inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük elektrik satış fiyatı sunan projelerden biri olacağı öngörülüyor. Öte yandan, santrallerin %50 yerlilik oranı ile ülkenin elektrik ekipman ve hizmet sektörüne katkı sağlaması bekleniyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık finansmanla kurulacak güneş enerjisi santralleri, 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Türkiye’nin enerji sektörüne olan güvenin bir göstergesi niteliğindeki bu projeler, Cumhurbaşkanı’nın 2035 yılına kadar 120.000 MW güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

