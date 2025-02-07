İstanbul’a Yeniden Kar Yağışı Geliyor

YURDUN DÖRT BİR YANINDA SOĞUK HAVA DALGASI

Son dakika haberine göre; Türkiye’nin pek çok yerinde soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışı etkili oluyor. 10 il için sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve doğusu (Kilis hariç), Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu’da genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar olarak görülmesi bekleniyor. Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ’ın güney çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut.

İstanbul’da da Meteoroloji ve AKOM’un önceden duyurduğu kar yağışı etkisini artırıyor. Kuzey kesimlerde ve yüksek alanlarda kar şeklinde görülen yağış, bazı yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde tezahür ediyor.

SARIL KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı kodlu alarm verdi. Kuvvetli kar ve sağanak uyarısının yapıldığı şehirler ise Adıyaman, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop ve Yozgat oldu.

İSTANBUL’A KUVVETLİ KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “13, 14 Şubat’ta kar yağışı İstanbul’a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir” dedi.

AKOM’DAN YENİ UYARI

AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken cumartesi sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin olacağı, sıcaklıkların ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” denildi.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

5 günlük hava durumu tahminine göre, hafta sonu Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer yer kar yağışı ve sağanak beklenirken, hafta içi Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve karla karışık yağmur öngörülüyor. Batı bölgeleri için ise yağış tahmini bulunmuyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE DON UYARISI

Yağışların, Adıyaman ve Mardin çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor.

MARMARA’DA HAVA DURUMU

Marmara bölgesinin çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ayrıca, bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı olabileceği ifade ediliyor.

HAVA DURUMU BÖLGELERE GÖRE

Çanakkale: 2°C, 7°C Çok bulutlu

Edirne: -2°C, 6°C Çok bulutlu

İstanbul: 2°C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Sakarya: 1°C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege Bölgesinde, Kütahya’nın kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç Anadolu’da ise kar yağışı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu mevcutken, özellikle Mardin ve Adıyaman çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.