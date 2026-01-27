İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sedef Kabaş Hakkında Soruşturma Başlattı

İSTANBUL’DA CUMHURBAŞKANINA HAKARET BAHANESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen bilgiye göre, şüpheli Kabaş hakkında ABD merkezli bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar sebebiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, Kabaş’ın gözaltına alındığı ve olayla ilgili süreçlerin devam ettiği ifade edildi. Şüphelinin, yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.