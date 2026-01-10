İstanbul Arnavutköy’de Silahlı Saldırıda Cami Avlusunda Ölüm

İstanbul Arnavutköy’deki cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Reşit Timuçin isimli 60 yaşındaki mağdur, olaydan sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü ve cenazesi ailesine teslim edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Camisi’nin avlusunda gerçekleşti. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir saldırgan, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin’in arkasına yaklaşarak bacaklarına silahla ateş açtı. Timuçin, vücuduna dört mermi isabet etmesiyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA HAREKET ETTİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Timuçin’in ilk müdahalesini gerçekleştirdi ve ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırının anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ne yazık ki, hastanedeki tedavisi devam ederken dün akşam saatlerinde Reşit Timuçin hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Timuçin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Burada gereken işlemlerin ardından, aile yakınları cenazeyi teslim alarak son yolculuğuna uğurlamak üzere hazırlıklara başladı.