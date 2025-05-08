İstanbul Barajları Doluluk Oranı Güncellendi

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı dün yüzde 80,42 olarak belirlenmişti. Bugün ise bu oran yüzde 80,26 seviyesine geriledi. Şehirdeki barajların doluluk oranları ise aşağıdaki gibidir:

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı yüzde 93,06, Darlık barajı yüzde 82,21, Elmalı barajı yüzde 93,54, Terkos barajı yüzde 80,17, Alibey barajı yüzde 60,96, Büyükçekmece barajı yüzde 70,71, Sazlıdere barajı yüzde 58,08, Istrancalar barajı yüzde 56,24, Kazandere barajı yüzde 93,27 ve Pabuçdere barajı ise yüzde 92,73 doluluk oranına sahip.