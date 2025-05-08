İstanbul Barajları Oranı Yüzde 80,26

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün yüzde 80,42 olarak ölçülen İstanbul barajlarının doluluk oranı, bugün yüzde 80,26 düzeyine indi. Bu tablo, su kaynaklarının yönetimi açısından önem taşıyan bir durumu gözler önüne seriyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI DETAYLI BİÇİMDE

İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde kaydedildi: Ömerli Barajı yüzde 93,06, Darlık Barajı yüzde 82,21, Elmalı Barajı yüzde 93,54, Terkos Barajı yüzde 80,17, Alibey Barajı yüzde 60,96, Büyükçekmece Barajı yüzde 70,71, Sazlıdere Barajı yüzde 58,08, Istrancalar Barajı yüzde 56,24, Kazandere Barajı yüzde 93,27, Pabuçdere Barajı yüzde 92,73 olarak ölçüldü. Bu veriler, İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasında barajların rolünü gösteriyor.