İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Alarm Veriyor

İSTANBUL’DA SOĞUK HAVA VE YAĞIŞLAR SU SEVİYESİNİ ARTIRIYOR

İstanbul genelinde yaşanan dondurucu soğuklar, beraberinde kar ve yağmur yağışlarını getirdi. Megakentin su ihtiyacını karşılayan havzalara yağan bu yağışlar, kuruma noktasına gelen barajlardaki su seviyelerini yükseltti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan güncel verilere göre, iki hafta önce alarm vererek dip seviyeye ulaşan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 27.14’e çıktı.

EN YÜKSEK DOLULUK ELMALI BARAJINDA

Barajlar arasındaki doluluk oranları arasında dikkat çeken farklar ortaya çıktı. Yapılan ölçümler, kentin en dolu barajının Elmalı Barajı olduğunu ve bu barajın doluluk oranının yüzde 80.55 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Diğer taraftan, kış yağışlarına rağmen istenen seviyeye ulaşamayan Kazandere Barajı, sadece yüzde 4.84 doluluk oranıyla su seviyesi en düşük havza olarak kaydedildi.

ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

Yağışların ardından dolulukta yaşanan yükselişe rağmen barajlardaki genel durum endişe verici olmaya devam ediyor. Mevcut yüzde 27.14’lük doluluk oranı, son 10 yılın Ocak ayı verileriyle kıyaslandığında en düşük seviyeyi yansıtıyor.