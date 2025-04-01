İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Arttı

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 1 Nisan itibariyle açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 80,15’e ulaştı.

EN YÜKSEK ORAN ELİMALI’DA

Elmalı Barajı, yüzde 94,04 ile en yüksek doluluk oranına sahipken, İstanbul’un diğer önemli su kaynaklarından Alibey Barajı’nda su seviyesi yüzde 64,04 olarak ölçüldü. İstanbul genelindeki barajlarda son doluluk oranları ise şu şekilde sıralanıyor: Ömerli yüzde 93,71, Darlık yüzde 78,37, Elmalı yüzde 94,04, Terkos yüzde 80,62, Alibey yüzde 64,04, Büyükçekmece yüzde 75,28, Sazlıdere yüzde 58,36, Istrancalar yüzde 39,58, Kazandere yüzde 85,25, Papuçdere yüzde 84,33.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2015’te yüzde 94,66, 2016’da yüzde 87,56, 2017’de yüzde 88,89, 2018’de yüzde 90,04, 2019’da yüzde 93,7, 2020’de yüzde 64,59, 2021’de yüzde 73,18, 2022’de yüzde 88,84, 2023’te yüzde 39,59, 2024’te ise yüzde 81,85 olarak kayıtlara geçti.