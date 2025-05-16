İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Düşüyor

İstanbul’da Barajlar Alarm Veriyor

Su Doluluk Oranlarında Düşüş

Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında bir süredir düşüş gözlemleniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) en son verilerine göre, barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan’da yüzde 82,93 iken, günümüzde yüzde 78,75 seviyesine geriledi.

Barajlar Arasındaki Farklılıklar

Barajlar arasında su doluluk oranları oldukça değişkenlik gösteriyor. En yüksek seviyesi, yüzde 91,12 ile Elmalı Barajı’na aitken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 45,45 ile Istrancalar Barajı’na ait. 16 Mayıs itibariyle İstanbul’daki baraj doluluk oranları şu şekildedir:

– Alibey Barajı yüzde 58,46

– Büyükçekmece Barajı yüzde 69,39

– Darlık Barajı yüzde 81,49

– Elmalı Barajı yüzde 91,12

– Istrancalar Barajı yüzde 45,45

– Kazandere Barajı yüzde 89,4

– Pabuçdere Barajı yüzde 89,01

– Sazlıdere Barajı yüzde 57,37

– Terkos Barajı yüzde 78,77

– Ömerli Barajı yüzde 91,2