İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Düşüyor

İstanbul’da su krizine dair endişeler artıyor. Megakente su sağlayan barajların doluluk oranlarında son dönemlerde belirgin bir düşüş yaşanıyor.

DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, Megakent’teki barajların ortalama doluluk oranı, 22 Nisan’da 82,93 iken, güncel verilere göre bu oran yüzde 78,75’e geriledi. Barajlar arasında en yüksek su miktarına sahip olan Elmalı Barajı, yüzde 91,12 ile öne çıkarken, en düşük su miktarına sahip olan Istrancalar Barajı ise yüzde 45,45 seviyesine iniyor.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

16 Mayıs itibariyle İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralanıyor:

– Alibey Barajı: yüzde 58,46

– Büyükçekmece Barajı: yüzde 69,39

– Darlık Barajı: yüzde 81,49

– Elmalı Barajı: yüzde 91,12

– Istrancalar Barajı: yüzde 45,45

– Kazandere Barajı: yüzde 89,4

– Pabuçdere Barajı: yüzde 89,01

– Sazlıdere Barajı: yüzde 57,37

– Terkos Barajı: yüzde 78,77

– Ömerli Barajı: yüzde 91,2