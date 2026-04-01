İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Yüzde 64’e Ulaştı

Yağışlar İstanbul’a yarar sağlıyor…

İstanbul’da barajların doluluk oranları, gelen yağışların etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 64’E ÇIKTI

İstanbul’a su temin eden barajlarda doluluk oranı, kış aylarında kritik seviyelere geriledikten sonra son haftalardaki yağışlar ve dış kaynaklı su desteğiyle yeniden yükselmeye başladı. Kasım ve Aralık 2025’te doluluk oranı yüzde 18 seviyelerine kadar düşerken, 20 Şubat’ta bu oran yüzde 42,09’a ulaştı. 29 Mart itibarıyla doluluk oranı yüzde 64,55 olarak ölçüldü.

ARTIŞ YETMEDİ

Yağışların yanı sıra regülatörlerden sağlanan su da önemli rol oynadı. Yılın başından bu yana Melen Barajı’ndan 180 milyon metreküp, Yeşilçay Barajı’ndan ise 72 milyon metreküp su sisteme dahil edildi. Ancak mevcut doluluk oranının geçmiş yılların gerisinde kaldığı görülüyor. 2025 yılının 29 Mart günü baraj doluluk oranı yüzde 80, 2024 yılında ise yaklaşık yüzde 82 düzeyindeydi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

– Alibey Barajı: Yüzde 52,75

– Büyükçekmece Barajı: Yüzde 42,72

– Darlık Barajı: Yüzde 73,63

– Elmalı Barajı: Yüzde 100

– Istrancalar Barajı: Yüzde 99,47

– Kazandere Barajı: Yüzde 60,16

– Pabuçdere Barajı: Yüzde 30,64

– Sazlıdere Barajı: Yüzde 35,62

– Terkos Barajı: Yüzde 42,94

– Ömerli Barajı: Yüzde 81,65