İstanbul Barajlarındaki Su Oranı Düşüyor

BARAJLARDA SU ORANLARI DEVAMLI DÜŞÜYOR

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, önceki yıllara ve günlere göre yapılan karşılaştırmalara göre açıklamalara devam ediliyor. Zor zamanlar geçiren barajların beşinde su varlığı tam anlamıyla kaybolma noktasına geldi. Istrancalar barajında su oranı sadece yüzde 0,43 olarak belirlendi.

İSTANBUL’DAKİ BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul’daki toplam 10 barajda su varlığı oranı yüzde 37,59 olarak ölçüldü. İSKİ tarafından aktarılan son veriler şöyle: Ömerli: % 24,03, Darlık: % 15,92, Elmalı: % 1,7, Terkos: % 25,84, Alibey: % 2,33, Büyükçekmece: % 15,82, Sazlıdere: % 9,85, Istrancalar: % 0,43, Kazandere: % 1,3 ve Pabuçdere: % 3,07.

YAĞIŞLARA RAĞMEN SU SEVİYESİNDE DEĞİŞİM YOK

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara rağmen İSKİ’nin verileri, barajlardaki su oranlarında olumlu bir gelişme olmadığını gösteriyor. Barajlarda 6 Eylül Cumartesi günü ölçülen toplam su oranı yüzde 37,82 iken, geçen yıl aynı tarihte (6 Eylül) bu oran yüzde 45,02 olarak kaydedilmişti. 7 Eylül Pazar itibarıyla barajlardaki toplam yağış oranı 347,42 kg/m2 olarak belirlendi, bir yıl önce bu rakam 709,27 kg/m2 seviyesindeydi.