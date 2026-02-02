İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 30’a Ulaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan verilere göre, 7 Aralık’ta yüzde 17,12 seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla birlikte artış göstermeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana toplamda 145,1 milimetre yağış alan barajların doluluk oranı bir ay içinde yüzde 11,48 artarak, bugün itibarıyla yüzde 30,25 seviyesine ulaşmış durumda.

BARAJLARDA DURUM

İSKİ verileri doğrultusunda, 2 Şubat tarihi itibarıyla İstanbul’daki baraj doluluk oranları şu şekilde kaydedildi: Alibey Barajı yüzde 24,63, Büyükçekmece Barajı yüzde 21,16, Darlık Barajı yüzde 49,19, Elmalı Barajı yüzde 84,93, Istrancalar Barajı yüzde 56,78, Kazandere Barajı yüzde 7,13, Pabuçdere Barajı yüzde 9,23, Sazlıdere Barajı yüzde 17,78, Terkos Barajı yüzde 18,24 ve Ömerli Barajı yüzde 44,28. Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp iken, mevcut su miktarı ise 262,55 milyon metreküp olarak kaydedildi.

GEÇMİŞ VERİLER

İSKİ istatistiklerine göre, 2 Şubat tarihli baraj doluluk oranları, son 10 yıl boyunca şu şekilde gerçekleşti: 2016: yüzde 75,82, 2017: yüzde 84,84, 2018: yüzde 73,60, 2019: yüzde 90,04, 2020: yüzde 57,23, 2021: yüzde 42,63, 2022: yüzde 56,13, 2023: yüzde 28,90, 2024: yüzde 71,81, 2025: yüzde 52,80, 2026: yüzde 30,25. Barajlardaki doluluk oranı artmasına karşın bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviyede yer alıyor.

İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 30,25'e Ulaştı

