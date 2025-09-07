İstanbul Barajlarının Su Durumu Açıklandı

BARAJLARDAKİ SU ORANLARI GÜNDEN GÜNE DÜŞÜYOR

İstanbul’daki barajlarda su seviyeleri, yıllar ve günler açısından karşılaştırmalı olarak açıklanıyor. Bu yıl zorlu bir süreçten geçen barajların beşinde su varlığı neredeyse tamamen tükenmek üzere. Istrancalar Barajı’nda su oranı sadece yüzde 0,43 olarak ölçüldü.

İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN SON DURUMU

İstanbul’da yer alan 10 barajdaki toplam su varlığı yüzde 37,59 olarak tespit edildi. İSKİ tarafından açıklanan güncel veriler şöyle sıralanıyor: Ömerli: % 24,03, Darlık: % 15,92, Elmalı: % 1,7, Terkos: % 25,84, Alibey: % 2,33, Büyükçekmece: % 15,82, Sazlıdere: % 9,85, Istrancalar: % 0,43, Kazandere: % 1,3, Pabuçdere: % 3,07.

YAĞIŞLARA RAĞMEN SU SEVİYESİ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta sonunun yağışlı olmasına karşın, İSKİ verilerine göre barajlardaki su oranlarında önemli bir artış yaşanmadığı dikkat çekiyor. 6 Eylül Cumartesi günü barajlarda ölçülen toplam su oranı yüzde 37,82’ye çıkmıştı. Ancak, geçen yılın aynı tarihindeki (6 Eylül) su seviyesi yüzde 45,02 olarak kaydedilmişti. 7 Eylül Pazar günü itibarıyla barajlarda toplam yağış oranı 347,42 kg/m2 olarak ölçüldü. Geçen yıl bu değer 709,27 kg/m2 şeklindeydi.