İstanbul Barış Masasından Karar Çıktı! Ukrayna Duyurdu

TOPLANTILAR İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları bugün İstanbul’da yapıldı. Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı, saat 10.45’te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı. Bakan Fidan’ın başkanlığındaki bu toplantı 1,5 saat sürdü.

TÜRKİYE RUSYA UKRAYNA İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, aynı yerde saat 13.30’da başladı. Açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Fidan, tüm tarafların barışa olan güçlü taahhütlerinin yeni bir fırsat penceresi açtığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın barış çağrılarına, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz” dedi. Fidan, barış sürecinin iki yol sunduğunu ve tarafların bu yollardan birini seçmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız” ifadesini kullandı.

Ateşkes Vurgusu ÖNEMLİ

Bakan Fidan, geç kalınan her günün yaşam kaybına neden olduğunu belirterek, “Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır” dedi. “Türkiye, savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarınızda her daim yanınızda olacaktır” açıklamasında bulundu. Toplantıların ardından yapılacak teknik müzakerelerde taraflara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

UKRAYNA’DAN İLK TEPKİ

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 15.30’da sona erdi. Ukraynalı diplomatik kaynaklar, “Rusya’nın görüşmelerdeki talepleri gerçekçi değil” açıklamasını yaptı.

TAKAS ANLAŞMASI SAĞLANDI

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, İstanbul’daki barış görüşmeleri sonrasında “Rusya’yla bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık” şeklinde bilgi verdi.

NATO’DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelere dair, “Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin’in üzerinde” şeklinde yorumda bulundu.

TRUMP’IN GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılabileceğine dair sinyal verdi. Seyahat planlarının değişebileceğinden bahseden Trump, “Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum” dedi. Ayrıca, “Bakalım Rusya ve Ukrayna ile ne olacak; en kısa zamanda Putin ile görüşeceğiz” diye ekledi.

3 YILDIR DEVAM EDEN SAVAŞ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat 2022’den bu yana sürüyor. Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Türkiye ise barış için çabalarını sürdürüyor ve tarafların görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifini kabul ettiriyor.

ERDOĞAN’LA DİPLOMASİ HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafla da görüşebilen liderlerden biri olarak barış görüşmeleri için arabuluculuğa devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs’ta 15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakerelerin yeniden başlaması için talepte bulundu. Bu durum, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı.