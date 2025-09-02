İstanbul Başsavcısı Önünde İki Gözaltı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki ikametgahının önünde sabah saatlerinde meydana gelen hareketlilik, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İddialara göre, motosikletli iki şahıs konutun önüne gelerek görevdeki polis memurlarına “Savcı gelecek mi?” diye sordu. Polislerin dikkatini çeken bu davranış üzerinden şahıslar takibe alındı ve İstanbul’un farklı bir ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için daha sonra Organize Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İLK İNCELEME SONUCU

Yapılan ilk değerlendirmelerde, şüphelilerin herhangi bir silahlı terör örgütü veya organize suç örgütüyle bağlantısı olmadığı belirlendi. Şüphelilerden birinin ifadesinde, kız arkadaşının Başsavcı Gürlek’in evine yakın bir bölgede yaşadığını ve merakından ötürü polislerle sohbet etmek istediğini dile getirdi. Başsavcılık kaynakları, olayı doğruladı ve soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğünü ve dijital materyallere el konulduğunu aktardı. Yetkililer, olayın “suikast şüphesi” kapsamında da değerlendirildiğini belirtti.