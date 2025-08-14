Gündem

İstanbul Boğazı Geçici Olarak Kapatıldı

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEMİ TRAFİĞİ DURDU

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak duruyor. Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğinde olan Tenacity Venture isimli ham petrol tankeri, Boğaz’dan geçerken makine arızası yaşıyor. Bu olay sonrasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye yönlendiriliyor.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Römorkörler, tankerin güvenli bir şekilde demirlemesi için hazır bir şekilde bekletiliyor. Arıza nedeniyle Boğaz trafiği her iki yönden durduruluyor.

