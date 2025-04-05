İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İSTANBUL’DA YOĞUN SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini ciddi ölçüde düşürdü. Özellikle TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi’nde sürücüler, yoğun sis nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

BOĞAZ’DA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde sisin etkili olabileceği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Trafikte hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin artırılması, olası kazaların önüne geçmek için kritik önlemler arasında gösteriliyor.

METEOROLOJİDEN SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde özellikle kıyı kesimlerde sisin sabah saatlerine kadar etkili olabileceğini bildirdi. Sürücülerin ve deniz ulaşımı kullanacak vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri öneriliyor.