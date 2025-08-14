Gündem

İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Durduruldu

BOĞAZ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK DURDU

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği şu an için duraklama yaşadı. Hong Kong bayraklı ve 247 metre uzunluğundaki, 44 metre genişliğindeki Tenacity Venture isimli ham petrol tankeri, geçişi esnasında makine arızası gibi bir problemle karşılaştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Römorkörler, tankerinin güvenli bir şekilde demirlemesi için hazır bir şekilde bekliyor. Bu makine arızası sebebiyle Boğaz trafiği iki yönlü olarak durduruldu.

